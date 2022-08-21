الإسكان تطلق مبادرة توعوية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أطلقا مبادرة توعوية تحت شعار “مصلحتك تهمنا” عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وتستهدف المبادرة مختلف الفئات العمرية، وتشمل بعض الإرشادات والتعليمات الهامة بكيفية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء،في إطار تنفيذ مخرجات بروتوكول التعاون المبرم بين الجهازين.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن المبادرة التوعوية، تقدم نصائح للمواطنين للتعامل مع بعض الأجهزة المنزلية مثل (غلاية المياه – غسالة الأطباق – غسالة الملابس – موتور الكهرباء – سخان المياه – غيرها)، من أجل ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن البروتوكول ينص على التعاون في إطلاق مبادرات لتعزيز وعي المواطنين حول أهمية طرق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

من جانبه عبر الدكتور محمد موسی عمران، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن سعادته بتواصل التعاون مع جهاز تنظيم المياه، في إطار البروتوكول القائم من خلال إطلاق وجه جديد من أوجه التعاون، وهو الحملة التوعوية المشتركة لترشيد الاستهلاك في قطاعي الكهرباء ومياه الشرب.

وأكد أنهما من أهم المرافق الحيوية، والتعاون فى مجال منصات التواصل الاجتماعي، والتعاون فى عقد الندوات العامة المشتركة بهدف التواصل مع الجهات ذات الصلة.

وأشار عمران إلى أن البروتوكول يشمل عددًا من مجالات التعاون، ومنها، مجال حماية المستهلك، من خلال تقييم الأداء لمقدمي الخدمة، و دراسة وبحث شكاوى المستهلكين، والاطلاع على أحدث الأنظمة والبرامج التي تساعد في حل شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن، وتبادل الخبرات في مجال قياس درجة الرضاء لدى المستهلكين عن خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.