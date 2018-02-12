الإسكان تطلق خطا ساخنا لتلقي شكاوى المياه والصرف بالمدن الجديدة

بدور إبراهيم: صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، برقم (15100)، مشيراً إلى أنه تم تشغيل الخط، وهناك فريق عمل تم تجهيزه للعمل طوال فترة الـ24 ساعة على ورديات، لتل



بدور إبراهيم:



صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، برقم (15100)، مشيراً إلى أنه تم تشغيل الخط، وهناك فريق عمل تم تجهيزه للعمل طوال فترة الـ24 ساعة على ورديات، لتلقي شكاوي المواطنين واقتراحاتهم، والرد على استفساراتهم، بشأن الخدمات المختلفة بهذا القطاع، وسيكون هناك تواصل مع غرف عمليات فرعية بكل مدينة، بحيث يتم الإعلان مسبقاً عن قطع المياه في حالة وجود أعمال صيانة، أو إصلاح، وخلافه.



تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدر قرار جمهوري رقم 458 لسنة 2017، بنقل أصول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، لتتولي أعمال التشغيل والصيانة، وسيكون هناك تعاون تام بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين.​