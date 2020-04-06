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«الإسكان» تطلق حملات منظمة لتعقيم مواقع مشروعات العلمين الجديدة

تم تعقيم مواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة وكذلك المكاتب، والأتوبيسات التى تنقل العاملين، والمطاعم التى تُعد الوجبات للعاملين، وأماكن سكن العاملين
شريف عمر 12:52 م, الأثنين, 6 أبريل 20 12:52 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن فرقاً متخصصة فى أعمال التعقيم والتطهير، من شركات المياه والصرف الصحى بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، قامت بتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لجميع مواقع تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الجزار – فى بيان صحفى اليوم – أنه تم تعقيم مواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة وكذلك المكاتب، والأتوبيسات التى تنقل العاملين، والمطاعم التى تُعد الوجبات للعاملين، وكذا أماكن سكن العاملين.

وأكد وزير الإسكان أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكذا سائر المشروعات على مستوى الدولة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم استخدام أجهزة قياس الحرارة للتأكد من عدم ظهور أعراض ارتفاع درجات الحرارة على العاملين قبل الدخول إلى مواقع العمل بمدينة العلمين الجديدة، بجانب توفير المطهرات فى المواقع المختلفة.

وكان وزير الإسكان عاصم الجزار قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضى، مع مسئولى عدة شركات مقاولات، لبحث آليات استمرار العمل بالمشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان وعلى رأسها مدينة العملين الجديدة.

وخلال الاجتماع مع وزير الإسكان تم الاتفاق مع الشركات على التعجيل بصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات والمقاولين، من أجل دفع العمل بالمشروعات المختلفة، وهو الأمر الذى تقوم به الوزارة وجهاتها التابعة حالياً.

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بقلم شريف عمر

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