الإسكان تطرح 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة» في 6 مدن جديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 10872 وحدة سكنية بمشروع “جنة”، ببعض المدن الجديدة.

وقال المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إن مساحات الوحدات السكنية تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – القاهرة الجديدة – ملوى الجديدة – المنصورة الجديدة).

وأوضح أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز “online”، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان “www.hdb-reservation.com”، وسيتم قريبا الإعلان عن موعد إتاحة شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وجاء ذلك ضمن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عن طرح ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكثر من 22 ألف وحدة سكنية ببعض المدن الجديدة، بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة – إسكان متميز ذى طابع ساحلى – قطامية جاردنز).

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، أكد وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان، تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين، وانطلاقاً من سياسة وزارة الإسكان، القائمة على 3 محاور رئيسية، وهى، دعم شريحة محدوى الدخل، ومساندة الشريحة المتوسطة، والإتاحة لشريحة أصحاب الدخول المرتفعة، وهذا هو التحقيق العملي للعدالة الاجتماعية.