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«الإسكان» تطرح وحدات«دار مصر» في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري

لمتوسطي الدخل
أحمد صبحي 7:58 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 7:58 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تُجهز لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوحدات التى سيتم طرحها، جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3% ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

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وأعلنت الوزارة ، عن طرح وحدات بمشروع دار مصر فى 8 مدن جديدة، هي:

“15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة”.

وتعتبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع دار مصر تم تنفيذه فى إطار مشاركة الهيئة بخطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز ومستوى تشطيب جيد بعدد (150) ألف وحدة سكنية (إسكان متوسط) يتم تنفيذها على (4) مراحل.

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وقالت أيضا، إنها تعتبر المشروع نقلة نوعية جديدة في تاريخ الإسكان بمصر من خلال تقديم مفهوم جديد لجودة الحياة بتوفير مسكن مصري معاصر بجميع المدن الجديدة.

وأضحت، أن الوحدات السكنية فى الإسكان المتوسط ستكون بمساحات تتراوح ما بين 100م2 : 150 م2 ويتم تسليم كافة الوحدات بالمشروع منتهية التشطيب.

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بقلم أحمد صبحي

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