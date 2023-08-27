«الإسكان» تطرح مزايدة لهدم وإزالة مباني النصر للأصواف «ستيا» في الإسكندرية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، عدد 2 مزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات المتخصصة، لهدم وإزالة المباني المقامة على أراضي شركة النصر للأصواف والمنسوجات “ستيا”، وكذلك المباني المقامة على أراضي موقع شركة “فستيا” بمحافظة الإسكندرية.

المزايدة الأولى:

أعمال هدم وإزالة المباني المقامة على أراضي شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة “ستيا” بعدد 2 موقع بمساحة 73500م2 تقريبا بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

المزايدة الثانية:

أعمال هدم وإزالة المباني المقامة على موقع شركة “فستيا” بمساحة 17634م2 تقريبا أمام مديرية الأمن – الإسكندرية

بالشروط الآتية:

يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 2000ج ألفي جنيه فقط لا غير للمزايدة الأولى و 299ج مائتين وتسعة وتسعين جنيها للمزايدة الثانية.

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والىخر للعرض المالي باسم المهندس رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مزايدة على حدة.

يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره مليون جنيه فقط لا غير للمزايدة الأولى و 50000ج خمسون ألف جنيه فقط لا غير للمزايدة الثانية.

يستكمل التأمين الابتدائي إلى 10% عشرة في المائة من القيمة فور الرسو كتأمين نهائي لكل مزايدة على حده.

تعقد جلسة الاستفسارات الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز في التاريخ الآتي:

المزايدة الأولى يوم الأحد 3/9/2023.

المزايدة الثانية يوم الإثنين 4/9/2023.

تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز في التاريخ الآتي:

المزايدة الأولى يوم الأحد 17/9/2023

المزايدة الثانية يوم الإثنين 18/9/2023

مدة سريان العطاء ثلاثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية.

مدة تنفيذ الأعمال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع.

سيتم اخطار المقبولين بموعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا في موعد لاحق.

تخضع المزايدة لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحنة التنفيذية وتعديلاتهما.