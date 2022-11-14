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الإسكان تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بحدائق أكتوبر وقنا الجديدة

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إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي حدائق أكتوبر وقنا الجديدة

الإسكان تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بحدائق أكتوبر وقنا الجديدة
أحمد صبحي

أحمد صبحي

11:20 ص, الأثنين, 14 نوفمبر 22

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، طرح 10 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٦م٢ : ٦٧ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، ووحدتين إدارية ومهنية بمساحة (۳۰م٢ و ٦٠م٢) بسوق منطقة ابني بيتك 1 قطاع (أ) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 7/12/2022.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا،  أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٢م٢ : ٢٨م٢) بمختلف المناطق بمدينة قنا الجديدة، ومخبز نصف آلي بمساحة حدود السور الخارجي (٨٧٤,٥م٢) شاملة مساحة المباني (۱۱۷٫۷۰م٢) والمقام بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 25/12/2022.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي حدائق أكتوبر وقنا الجديدة، ليتمكن المواطنون الراغبون في دخول المزاد من معرفة كافة التفاصيل.

أحمد صبحي

أحمد صبحي

11:20 ص, الأثنين, 14 نوفمبر 22