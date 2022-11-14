الإسكان تطرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بحدائق أكتوبر وقنا الجديدة

أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، طرح 10 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (١٦م٢ : ٦٧ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، ووحدتين إدارية ومهنية بمساحة (۳۰م٢ و ٦٠م٢) بسوق منطقة ابني بيتك 1 قطاع (أ) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 7/12/2022.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٢م٢ : ٢٨م٢) بمختلف المناطق بمدينة قنا الجديدة، ومخبز نصف آلي بمساحة حدود السور الخارجي (٨٧٤,٥م٢) شاملة مساحة المباني (۱۱۷٫۷۰م٢) والمقام بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 25/12/2022.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي حدائق أكتوبر وقنا الجديدة، ليتمكن المواطنون الراغبون في دخول المزاد من معرفة كافة التفاصيل.