الإسكان تطرح قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة في «النوبارية الجديدة»

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 قطع أراضي خدمية بمدينة النوبارية الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وأوضحت أن القطعة الأولى تقع بالمرحلة الأولى على الطريق الصحراوي بمساحة 250 متر مربع وذلك لتنفيذ منافذ بيع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 22010 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 66٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأضافت وزارة الإسكان أن القطعة الثانية والتي تحمل رقم 8 ، وتقع بالمرحلة الأولى على الطريق الصحراوي بمساحة 250 متر مربع أيضا وذلك بنشاط منافذ بيع.

وقد حددت الوزارة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 22010 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 66٪ من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة تقع بالحي السكني الثاني بنشاط تعليمي بمساحة 9600 متر مربع وبلغ سعر المتر المربع قيمة 2005 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت أن القطعة الرابعة بمنطقة خدمات الاستثمار الزراعى بنشاط حضانة بمساحة 1100 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع قيمة 3185 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 30٪ من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الخامسة والأخيرة تقع على شريط المخازن بنشاط تجارى بمساحة 4100 متر مربع وذلك بسعر متر بلغ 7080 جنيه.