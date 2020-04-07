الإسكان تطرح قطع أراضي في الشيخ زايد للبيع بالتخصيص الفوري

طرحت وزارة الإسكان متمثلة هيئة المجتمعات العمرانية 7 قطعة أراضي خدمية للبيع بآلية التخصيص الفوري في عدد من المناطق بمدينة الشيخ زايد.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع في الحي التاسع المجاورة الخامسة بنشاط حضانة على مساحة 1113.96 متر مربع بسعر 15950 جنيه مساحة بنائية 30% من إجمالي مساحة أرض على أن يبلغ الارتفاع ارضي ودور أول.

وأضافت الهيئة أن قطعة الأرض الثانية بمنطقة المجاورة الخامسة الحً التاسع – نشاط مقترح تجاري إداري بمساحة 1500م2 بسعر 21010 جنيه للمتر المربع على أن تبلغ النسبة البنائية 40% من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت إلى أن القطعة الثالثة تقع بمنطقة المحور المركزي القطاع الأوسط بنشاط تجاري على مساحة 1197 متر مربع تقريبا وبسعر 55510 جنيه للمتر المربع على أن تبلغ النسبة البنائية 40 % من إجمالي مساحة الأرض.

وأشارت إلى أن القطع الرابعة تقع في منطقة مركز الحًي الثالث بنشاط تجاري 2521.39 متر مربع وبسعر 40210 ألف جنيه على أن تبلغ النسبة البنائية 40 % من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن القطعة الخامسة تقع في الحى السابع المجاورة الثانٌة – بنشاط حضانة بمساحة 1418.32 متر مربع وبسعر 15150 جنيه لكل متر مربع على أن تبلغ النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت أن القطعة السادسة تقع في منطقة الخدمات الإقليمىة الثانية بنشاط تجاري/إداري على مساحة 2264.40 متر مربع وحددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة 22390 جنيها.

وأكدت أن القطعة السابعة والأخيرة تقع ب منطقة الخدمات الإقليمية الثانية بنشاط مركز صٌانة وخدمة سٌارات بمساحة 2260.40 متر مربع وبسعر 10270 جنيه تقريبا

