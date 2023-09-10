الإسكان تطرح قطعتي أرض في العاشر من رمضان بنشاط عمراني متكامل

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المستثمرين، قطعتي أرض في مدينة العاشر من رمضان بنشاط عمراني متكامل على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 50%.

وجاءت القطعة الأولى رقم 5-ع-4 بمنطقة الخدمات الإقليمية، على مساحة 30572م2، بسعر تقديري للمتر 1265 جنيها، بنشاط عمراني متكامل، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 50%، من إجمالي قيمة الأرض.

فيما جاءت القطعة الثانية رقم 2-ع بمنطقة الخدمات الاقليمية، على مساحة 26554م2، بسعر تقديري للمتر 2525 جنيها، بنشاط عمراني متكامل، على أن لا تزيد النسبة البنائية عن 50%.

وأشار إعلان الوزارة إلى أن قيمة مقدم جدية الحجز تبلغ 10% من إجمالي قيمة المساحة الكلية لأي من القطعتين السالف ذكرهما.