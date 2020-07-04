«الإسكان» تطرح قطعة أرض للبيع بمدينة رشيد الجديدة بنشاط مدرسة

النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30 %من مساحة قطعة الأرض

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض بنشاط مدرسة بجوار مشروع بشاير الخير بالمرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة بمساحة 7000 م2 بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها المجتمعات العمرانية في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019 في مدينة.

وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية لا تزيد عن 30 %من مساحة قطعة الأرض، وحددت قيمة 1950 جنيها للمتر.

وتابعت أن الارتفاع المسموح به بدروم + أرضى + 3 دور متكرر، ويتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات تبدا من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وفيما يتعلق بنظام السداد، أشارت الهيئة إلى أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15 %من قيمة قطعة الأرض، منها 10 % ينم سدادها ونسبة 5 % تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة.