«الإسكان» تطرح حق استغلال 4739 موقعا إعلانيا بـ«القاهرة الجديدة»

طرحت وزارة الإسكان ، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تراخيص حق الاستغلال الإعلانى لنحو 4739 موقعًا فى مناطق حيوية بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لأول مرة خلال العام الحالى.

وعلمت «المال» أن الهيئة ستفتح باب التقديم الإلكترونى لشركات الإعلانات الراغبة فى الحصول على تلك الحقوق فى الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل، على أن تتم دراستها من جانب وحدة تنظيم الإعلانات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وتتنوع الفرص المتاحة فى عدة مناطق حيوية بالقاهرة الجديدة، منها محور التسعين الشمالى، الذى يتسم باستحواذه على النسبة الأكبر من المواقع، وهناك فرص فى محاور مصطفى كامل ومحمد نجيب والسادات، وأيضًا بالقرب من كبارى السادات ومحمد نجيب.

وأوضحت الهيئة أن الفرص المتاحة تتوزع فى عدة أشكال، أبرزها 2773 مخصصة لتركيب فوانيس على جانبى الطريق، و1704 ألواح إعلانات توضع على عامود بجانبى الطريق و3 يونى بول شاشة.

ووفقًا للدليل الاسترشادى للحصول على ترخيص الإعلانات، فالشركة المهتمة عليها تقديم مستخرج رسمى من السجل التجاري، وصورة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات، ما يفيد سدادها الرسوم لجهاز المدينة، وكيفية الحصول على التيار الكهربائى للوحات المضيئة.

وتسمح القواعد بإجراء تزاحم أو مزايدة على موقع إعلانى فى حالة تقدم أكثر من عرض، ويصدر الترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناءً على التقدم بطلب لجهاز القاهرة الجديدة.

كما يجوز لجهاز القاهرة إلغاء الترخيص وفقًا لمستجدات التنمية والتطوير واعتبارات مظهر المنطقة وحركة المرور، دون الإخلال بحق الشركة المعلنة فى الحصول على تعويض.

ويلتزم المعلن بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للإعلان أو اللافتة، مع إخطار إدارة المرور المختصة، وتقديم ما يفيد تنفيذ ذلك.

كما يجوز لجهاز المدينة إصدار قرار إزالة للإعلان على نفقة المخالف فى حالة التأكد من أن بقاءه قد يعرض سلامة المنتفعين والسكان للخطر أو إعاقة حركة المرور.

يذكر أن «الإسكان» فتحت فى شهر أكتوبر من العام الماضى باب التقديم لمنح تراخيص الإعلانات بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، وتحديدًا فى مناطق طريق الواحات، ووصلة دهشور الشمالية، وجزء من محور 26 يوليو، وأجزاء من طرق «النزهة – الشباب – المستقبل – البستان – طريق الخدمة مدخل مدينة الشيخ زايد 4».

ويختص الجهاز القومى للاعلانات بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة %20 منه إلى الخزانة العامة للدولة.