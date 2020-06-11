«الإسكان» تطرح أراض للبيع بالتخصيص الفوري في الفيوم الجديدة

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية 4 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة الفيوم الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وأضافت وزارة الإسكان أن القطعة الأولى تقع بمركز المدينة بمساحة 4142.26 متر مربع وذلك بنشاط تجاري إداري وحددت سعر المتر المربع قيمة 2390 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت الى أن القطعة الثانية تقع بالمنطقة الإقليمية بمساحة 21446.19 متر مربع بنشاط تعليم عالى، وذلك بسعر متر بلغ حوالي 1030 جنيها على أن تكون النسبة البنائية 17% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت وزارة الإسكان أن القطعة الثالثة تقع في الحي الأول المجاورة الرابعة بمساحة 3780 م2 النشاط تجاري سكني وذلك بسعر متر 1780 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن القطعة الثالثة تقع بالحي الأول المجاورة الرابعة بمساحة 5300 م2 بنشاط مدرسة تعليمي وذلك بسعر متر بلغ حوالي 1565 جنيهًا.