عقـــارات

«الإسكان» تطرح أراض للبيع بالتخصيص الفوري في الفيوم الجديدة

القطعة الثانية تقع بالمنطقة الإقليمية بمساحة 21446.19 متر مربع
محمود زكي 1:54 ص, الجمعة, 12 يونيو 20 1:54 ص, الجمعة, 12 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية 4 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في مدينة الفيوم الجديدة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وأضافت وزارة الإسكان أن القطعة الأولى تقع بمركز المدينة بمساحة 4142.26 متر مربع وذلك بنشاط تجاري إداري وحددت سعر المتر المربع قيمة 2390 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت الى أن القطعة الثانية تقع بالمنطقة الإقليمية بمساحة 21446.19 متر مربع بنشاط تعليم عالى، وذلك بسعر متر بلغ حوالي 1030 جنيها على أن تكون النسبة البنائية 17% من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت وزارة الإسكان أن القطعة الثالثة تقع في الحي الأول المجاورة الرابعة بمساحة 3780 م2 النشاط تجاري سكني وذلك بسعر متر 1780 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن القطعة الثالثة تقع بالحي الأول المجاورة الرابعة بمساحة 5300 م2 بنشاط مدرسة تعليمي وذلك بسعر متر بلغ حوالي 1565 جنيهًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

تعرف على مشروعات وزارة الإسكان خلال 6 سنوات

محمود زكي 10:15 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

«الإسكان» تستهدف 47 مليون جنيه من بيع قطعة أرض في الشيخ زايد خلال الشهر الحالي

محمود زكي 10:21 ص, الجمعة, 5 يونيو 20

تعرف على الأراضي الخدمية المطروحة للبيع بالتخصيص الفوري من وزارة الإسكان في 6 أكتوبر

محمود زكي 7:12 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

وزارة الإسكان تطرح 8 قطع أراض للبيع في سوهاج الجديدة

محمود زكي 7:34 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

وزارة الإسكان تستهدف 1.27 مليار جنيه من بيع 6 قطع بمدينة بدر

محمود زكي 1:11 ص, الأثنين, 11 مايو 20

الإسكان تستهدف 46.2 مليون جنيه من بيع قطعة أرض في مدينة ناصر الجديدة

محمود زكي 12:55 ص, الجمعة, 8 مايو 20