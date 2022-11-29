الإسكان تطرح أراض بأماكن مميزة في مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض جديدة، بأماكن مميزة، بالمرحلة الثامنة التكميلية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج.

وأوضح وزير الإسكان ، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصرى، سيتم تحديث الموقع الإلكترونى للمشروع، اليوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022

ليتضمن قطع أراض جديدة بنشاط مختلط / خدمى، بمدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – العبور – بدر – الشروق – السادات).

وسيكون الموقع متاحاً للراغبين فى الحجز، اعتباراً من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت جمهورية مصر العربية للتسجيل والحجز وفقاً لوزير الإسكان.

استقبال التحويلات من 8 ونصف صباح غد الأربعاء

وأضاف وزير الإسكان ، أنه سيتم استقبال التحويلات اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 30/11/2022، بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت جمهورية مصر العربية متضمنة كود الحجز

مع التأكيد على أن أي تحويلات ترد قبل هذا التوقيت سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة، متاحة على الموقع للراغبين بالحجز.