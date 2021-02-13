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الإسكان تطرح أراضي خدمية للبيع في مدينة أسيوط الجديدة

خلال الشهر الحالي
محمود زكي 12:16 ص, الأحد, 14 فبراير 21 12:16 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضٍ بأنشطة خدمية متنوعة للبيع في مدينة  أسيوط الجديدة ضمن خطتها للتوسع في في بيع الأراضي بآلية التخصيص الفوري والتى تتبناها الوزارة منذ مارس من العام 2019.

وتقع القطعة الأولى في مركز خدمات مدينة أسيوط الجديدة بنشاط ترفيهي بمساحة 7134 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 745 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 10% من إجمالي مساحة الأرض. 

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ويبلغ مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض على ان يتم سداد باقي قيمة الأرض البالغ 25% فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

وأضافت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع  بخدمات باقي الحي الثانى بنشاط تجارى اداري بمساحة 4383 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 2030 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة الأرض. 

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وأشارت إلى أن القطعة الثالثة تقع بمنطقة التوسعات الجنوبية الغربية بنشاط مخازن بمساحة 9.5031 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 1255 جنيه تقريبا على أن تكون مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

 وأكدت أن القطعة الرابعة تقع في امتداد المنطقة الصناعية بنشاط مخزن بمساحة 2030 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل 1225 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 65% من إجمالي مساحة الأرض.

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الإسكان تطرح أراضي خدمية للبيع في مدينة أسيوط الجديدة
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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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