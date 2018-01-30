الإسكان تطالب محافظة القاهرة بسرعة الانتهاء من إزالات مثلث ماسبيرو

تشمل 3 آلاف مبان، تم إزالة منها 70 بيتا بدور إبراهيم :اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من إزالة المبانى التى تم إخلاؤها بمنطقة مثلث ماسبيرو، لتبدأ على الفور أعمال تنفيذ مخطط تطوير المنطقة.

تشمل 3 آلاف مبان، تم إزالة منها 70 بيتا



بدور إبراهيم :

اتفق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من إزالة المبانى التى تم إخلاؤها بمنطقة مثلث ماسبيرو، لتبدأ على الفور أعمال تنفيذ مخطط تطوير المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع عقده مع محافظ القاهرة، ومسئولى صندوق تطوير المناطق العشوائية، والمحافظة: هناك مبالغ مالية جاهزة لقيمة الايجار لمدة 3 سنوات، للمواطنين الذين اختاروا العودة مرة أخرى للإقامة فى مثلث ماسبير، والمحافظة انتهت من العقود الخاصة بذلك، وسيتم تسليم هذه المبالغ لمستحقيها، وهم نحو 850 أسرة على الفور، ثم البدء فى إخلاء منازلهم، وإزالتها.

وأوضح وزير الإسكان أن هناك أكثر من 3 آلاف أسرة تم إخلاؤها من المنطقة، ممن اختاروا الحصول على التعويضات المادية، أو وحدة سكنية فى حى الأسمرات، ويجب الانتهاء من إزالة هذه الوحدات على الفور.

وأوضح المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أنه تم حتى الآن الانتهاء من إزالة أكثر من 70 بيتا، وستبدأ أجهزة المحافظة والحى على الفور تكثيف العمل لاستكمال أعمال الإزالات، مشيرا إلى وجود عدد من الوحدات السكنية مغلقة، وأصحابها لم يسلموها للحى، على الرغم من أنهم ممن أبدوا رغباتهم بالحصول على التعويض المادى أو السكنى، أو العودة للمنطقة، وسيتم توجيه إنذارات لهم بسرعة إخلاء الوحدات، وتسليمها للحى لبدء الإزالة.

وفى نهاية الاجتماع، تابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، ومنها: مشروع الأسمرات 3، وروضة السيدة “تل العقارب سابقا”، والمحروسة 1و 2، و”معا” والشهبة، ووادى فرعون، وأرض الخيالة.

