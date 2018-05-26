الإسكان تصدر 7 قرارات لإزالة مخالفات بالعبور وبنى سويف الجديدة

بدور إبراهيم أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بأجهزة حماية أملاك الهيئة، والعبور، وبنى سويف الجديدة، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تط

بدور إبراهيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 7 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بأجهزة حماية أملاك الهيئة، والعبور، وبنى سويف الجديدة، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم إصدار 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بجهاز حماية أملاك الهيئة، بعدد من قطع الأراضى على طريق المطار / برج العرب، وطريق سيدى كرير / المطار، وطريق الساحل الشمالى / برج العرب القديم، وتمثلت المخالفات فى إقامة مبان، وأسوار، بدون ترخيص وبدون سند من القانون.

وأضاف وزير الإسكان: تم إصدار 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينتى العبور، وبنى سويف الجديدة، والمتمثلة فى إنشاء مبان، والزيادة فى البناء، بدون الحصول على ترخيص، وبالمخالفة للترخيص الصادر.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة: حماية أملاك الهيئة، والعبور، وبنى سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.