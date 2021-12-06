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الإسكان تصدر 11 قرارا إداريا لإزالة تعديات ومخالفات بمدينة العاشر من رمضان

تضمنت إقامة أنشطة مخازن وورش ومغسلة سيارات ودور مخالف ومحال تجارية وحضانة ووحدات سكنية
شريف عمر 7:40 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 7:40 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 11 قراراً إدارياً جديداً، لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان.

وشدد على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

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وتنوعت التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة بمدينة العاشر من رمضان، بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني وإقامة أنشطة مخازن وورش ومغسلة سيارات ودور مخالف ومحال تجارية وحضانة ووحدات سكنية

كما شملت المخالفات زيادة النسب البنائية، أو عدم الحصول على تراخيص بناء على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

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ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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بقلم شريف عمر

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