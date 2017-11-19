الإسكان تشارك في المنتدى الحضرى العالمى بماليزيا

بدور إبراهيم

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعوة لعرض التجربة المصرية في قطاعات الإسكان، وتنمية المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعقد بماليزيا، وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”.



وخلال لقاء الوزير بالسيدة زينة على أحمد، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – المكتب الإقليمي للدول العربية، أكدت على أهمية حضور الوزير، وشرح التجربة المصرية، مشيرة إلى أن مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” بالقاهرة -ثاني أكبر مكتب من المكاتب الإقليمية من حيث حجم الأعمال، على مستوى العالم، بعد مكتب آسيا، وتستضيف مصر المكتب منذ إنشاء البرنامج.



ورحب الوزير بزيادة التعاون في مختلف المجالات بين الوزارة ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي ملف التعاون أهمية كبيرة.