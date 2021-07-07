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الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 10أفدنة لإقامة جامعة سينجور ببرج العرب الجديدة

ستختص بالدراسات السياسية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية
أحمد صبحي 12:17 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 12:17 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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صرح المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تسليم  قطعة أرض بمساحة ١٠ أفدنة بمنطقة المحور المركزي للمدينة لإقامة مقر لجامعة سينجور بالمدينة.

وأوضح أن الجامعة سيتم تنفيذها بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستختص بالدراسات السياسية للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، والتى تضم العديد من التخصصات.

لافتاً، إلى أن ذلك يأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية، بجانب الإرتقاء بمدينة برج العرب الجديدة ووضعها على الخريطة الاستثمارية  للدولة.

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وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه  سبق افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بالإضافة إلي تخصيص مساحة ١٠ أفدنة للجامعة التكنولوجية بمنطقة الجامعات والجاري  تنفيذها حالياً.

كان الدكتور، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قدا أصدر قرارًا نهاية يونيو، بتولِّي المهندس أحمد إبراهيم أنور عباس، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة.

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 كما شمل القرار تكليف المهندس وليد السيد عبداللطيف أبو العطا، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة وملحق لمجموعة عمل النهر الأخضر بالعاصمة الإدراية الجديدة، بالعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للطرق.

وفي مارس الماضي، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات وتنقلات موسعة بأجهزة المدن الجديدة.

وأكد الجزار، في بيان صحفي، أن الهدف هو ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية؛ لدفع العمل في المشروعات الكبرى، التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة.

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بقلم أحمد صبحي

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