الإسكان: تسليم الدفعة الثانية من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

بدور إبراهيمصرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ الثلاثاء المقبل 26/12/2017 في تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي الأندلس والقرنفل، بالمدينة للفائزين بها.وقال الو

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ الثلاثاء المقبل 26/12/2017 في تسليم الدفعة الثانية من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بمنطقتي الأندلس والقرنفل، بالمدينة للفائزين بها.

وقال الوزير إنه سيتم تسليم 6 عمارات بمنطقة الأندلس، أرقام (3 – 4 – 6 – 11 – 25 – 27)، و8 عمارات بمنطقة القرنفل، أرقام (47 – 48 – 49 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64).

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يتوجه المواطن الفائز بالوحدة لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ويتوجه لمقر جهاز المدينة (مكتب خدمة العاملين بالخارج) لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.