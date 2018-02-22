الإسكان: تسجيل أراضى المدن الجديدة بالإيداع يعفى من رسوم الشهر العقارى

بدور إبراهيم أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، أن التسجيل عن طريق إيداع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة في الأراضي والعقارات داخل نطاق المدن الجديدة، يترتب عليه ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، كما أنه مُعفى من رسوم الشهر



بدور إبراهيم



أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة العدل (مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، أن التسجيل عن طريق إيداع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة في الأراضي والعقارات داخل نطاق المدن الجديدة، يترتب عليه ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، كما أنه مُعفى من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.



صرح بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، مؤكداً أن وزارة العدل أصدرت تعليمات إلى جميع مكاتب الشهر العقاري، ومأموريات ومكاتب التوثيق وفروعها لتبسيط الإجراءات، تيسيراً على العملاء.



وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة تهيب بالمواطنين سرعة التوجه إلى أجهزة المدن ومكاتب الشهر العقاري للتمتع بتلك التيسيرات، وشهر كافة العقود والتصرفات للحفاظ على ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها.​