الإسكان تستهدف 46.2 مليون جنيه من بيع قطعة أرض في مدينة ناصر الجديدة

تستهدف وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية مبيعات تقدر بحوالي 46.2 مليون جنيه من بيع قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقد حددت هيئة المجتمعات العمرانية نشاطا عمرانيا متكاملا “كمبوند” للقطعة وذلك بمساحة 11.57 فدان.

ولفت الهيئة إلى أن القطعة تقع في الحي الثانى للمدينة وذلك بسعر متر يقدر بحوالي 950 جنيه.

ولفت الى أن النسبة البنائية المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة القطعة.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن النسبة المخصصة للخدمات تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض.

وأشارت إلى أن النسبة البنائية لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان وأقصى معامل استغلال قطعة الأرض هو 25.1.

وأوضحت أن الارتفاع هو ارضي وأربعة أدوار متكررة للعمارات على أن تكون الردود 6 كتر من الطرق الخارجة مشيرة إلى أن المساحات تحت العجز والزٌادة طبقا للتحدٌد النهائى الذى ٌصدر من ادارة المساحة بجهاز المدٌن.