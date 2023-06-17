«الإسكان» تستعرض ما تم تنفيذه من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً بديوان محافظة مطروح، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بالمحافظة، وكذا مناقشة الإجراءات التى تمت خلال زيارة الدكتور سيد إسماعيل ونتائجها، وذلك بحضور مستشار وزير الإسكان لشئون المشروعات والمتابعة وأعضاء وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، وكذا قيادات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، كما حضر الاجتماع عدد من ممثلي مجلسي النواب والشيوخ و ممثل تنسيقية شباب الأحزاب.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن ذلك يأتى استكمالا لما توليه الدولة من اهتمام خاص بمستوى معيشة سكان المحافظات الحدودية والنائية، وبناء على التنسيق الدائم بين الدكتور عاصم الجزار ، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن استكمال أعمال مشروعات المرافق خاصة ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل محافظ مطروح ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الاجتماع بعرض كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين بمحافظة مطروح والتحديات التى تواجه منظومة المرافق بالمحافظة، أعقبها مشاركة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشباب الأحزاب لشرح التحديات التى تواجه المواطنين خاصة مع بدء موسم الصيف، وتوافد المصطافين على المحافظة، والذي يمثل مصدرا أساسيا لدخل المواطن خاصة الشباب.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، ما تم تنفيذة وجارٍ استكماله للانتهاء من الالتزامات المحددة، وكذلك مواجهة التحديات فى منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

وخلال الاجتماع، قام كل من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائبه، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، باستعراض موقف محطات تحلية مياه البحر القائمة، وكذا محطة جنوب العلمين، واستعراض ما يتم بالخطوط الناقلة لمياه الشرب بسبب أعمال التطوير لطريق الضبعة – مطروح، وما نجم عنه من نقل وإحلال لتلك الخطوط، والتي أثرت تباعا على كميات المياه الواردة للمحافظة من خلال تلك الخطوط، فضلاً عما تقرر من تكليف معامل الشركة القابضة لأخذ عينات من الشبكات للتحقق من جودة ومأمونية المياه المقدمة للمواطن.

رئيس القومية لمياه الشرب: تم ضخ ثلث الاستثمارات المخصصة للهيئة لجميع المحافظات لتطوير مرافق مطروح

كما استعرض نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الاستثمارات التى تم ضخها للتوسع والتطوير لمرافق المحافظة والتي بلغت نحو ثلث الاستثمارات المخصصة للهيئة على مستوى المحافظات، واستعرض الموقف التنفيذي لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح لتصبح طاقة المحطة الإجمالية بعد انتهاء التوسعات 90 ألف م3/يوم قابلة للزيادة إلى 120 الف م3/يوم.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات لإضافة نظام المعالجة الثلاثية للمحطة لضمان إضافة 120 ألف م3/يوم للميزان المائي بالمحافظة بما يضمن إمكانية اعادة استخدام المياه المعالجة بصورة آمنة باستزراع الغابات الشجرية سواء التابعة للمحطة أو التوسعات المخطط لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التابع لوزارة الإسكان، الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لمتابعة كفاءة المحطات طبقاً للإجراءات والمعايير المعمول بها دوليا بجانب مراقبة الأجهزة الأخرى التابعة لوزارتى الصحة و البيئة.

وفيما يخص الموقف الحالي لمحطات تحلية مياه البحر الأربع بالرميلة بطاقة إجمالية تصل إلى 125 ألف م3/يوم، فقد استعرض نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، التحديات التى تواجه أداء وتنفيذ تلك المحطات وما تم الاتفاق عليه من خطوات تنفيذية تضمن التغلب على تلك التحديات.

سيد إسماعيل: قرار بتكليف مكتب استشاري متخصص لقتييم منظومة مياه الشرب بالمحافظة

وفيما يتعلق بمتابعة الأعمال ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمياه الشرب والصرف الصحى، أكد نائب الوزير أنه تم توجيه قيادات قطاع المرافق بتقديم الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذ ما تم التوافق عليه وذلك قبل نهاية الشهر الحالي بغرض ضمان انعكاس ذلك لإنجاح موسم الصيف الحالي َوأنه تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة رباعية من أجهزة الوزارة بإشراف مكتبه الفني بقطاع المرافق لتفقد محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي من الحمام وحتى السلوم مع اقتراح الإجراءات المطلوبة على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها خلال شهر.

وأشار ” إسماعيل” إلى أنه تقرر تكليف مكتب استشاري متخصص تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتقييم منظومة مياه الشرب بالمحافظة من محطات تحلية وشبكات مع تقديم تقرير مبدئي قبل نهاية الشهر، عما تقرر من اجراءات مقترحة.

وبعد الاستماع لممثلي المحافظة استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ما قام به برفقة قيادات