«الإسكان» تستعرض المشروعات الجاري تنفيذها في بني سويف الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجارية بالقطاعات المختلفة بمدينة بني سويف الجديدة، والتي شملت مشروعات شبكات المرافق والكهرباء ومحطات المعالجة والرفع للصرف الصحي، بجانب مشروعات الطرق والمشروعات الخدمية الأخرى.

ولفت الدكتور عاصم الجزار إلى أن مدينة بني سويف الجديدة تم زيادة مساحتها إلى نحو 25 ألف فدان بعدما كانت حوالي 5 آلاف فدان فقط، الأمر الذي تطلب تطوير وتنفيذ عدة مشروعات بنية أساسية، بجانب المشروعات الخدمية.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة في قطاع المرافق شبكات (مياه – صرف صحي – فرمة ) بمنطقة امتداد الأنشطة، وإسكان اجتماعي 3 بقيمة 52 مليون جنيه.

وفى الحى الثانى عشر قطع أراضى إسكان مميز بقيمة 60 مليون جنيه، ومرافق الحى العاشر والحى الحادي عشر وجزء من مرافق الحى الثاني عشر، وخدمات القطاع والمرافق الرئيسية بمنطقة وزارة التجارة الداخلية والمرافق الرئيسية لمنطقة 110 أفدنة لتعاونيات البناء والإسكان بقيمة إجمالية حوالي 330 مليون جنيه.

ومرافق الحى السابع، قطع أراضى إسكان اجتماعى بقيمة 193 مليون جنيه، وجزء من مرافق الحى الثالث عشر وجزء من خدمات القطاع والمرافق الرئيسية بالداون تاون والحى الرابع عشر، وجزء من منطقة الخدمات ومنطقة الجامعات بالمدينة بتكلفة حوالي 194 مليون جنيه.

كما تشمل مشروعات المرافق الجارية مرافق الحي السكني الثامن بقيمة 78 مليون جنيه، والحل الدائم لمنظومة الصرف الصحي ( تأهيل محطة المعالجة، مرحلة ثالثة ورابعة ) بقيمة 278 مليون جنيه.

وأضاف المهندس خالد رجب خليل، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها تشمل: الطريق الرابط بين مناطق الإسكان الاجتماعى 2.

كما تشمل عمارات الإسكان بمنطقة 77 فدانا ومنطقة إسكان اجتماعى 3 متضمناً العمل الصناعى (البربخ ) فى مخر السيل بالمدينة بقيمة حوالي 7 ملايين و700 ألف جنيه.

علاوة على طرق مرحلة ثانية للأراضي المميزة بمنطقة امتداد مركز المدينة بقيمة 19 مليونا و400 ألف جنيه، وازدواج الطريق الإقليمي جنوب غرب المدينة بقيمة حوالي 31 مليون جنيه، واستكمال طرق الحي الرابع بقيمة حوالي 60 مليون جنيه.

وقال: تشمل مشروعات الكهرباء والاتصالات الجاري تنفيذها، التغذية الرئيسية بالكهرباء للقرية التكنولوجية، وإنارة الطريق الشرقي.

واستكمال شبكة كهرباء الحى الخامس، وشبكة كهرباء ورش الشباب، صناعات خفيفة، وشبكة كهرباء ألأراضي المميزة بامتداد مركز المدينة، واتصالات الحي الرابع شبكة ثانوية وأعمال مدنية، واتصالات الحي الرابع شبكة رئيسية، وتليفونات إسكان اجتماعى 102 فدان.

وأضاف: تشمل مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها كذلك، مكتبة عامة بمنطقة مركز المدينة، وسوق اليوم الواحد بالحي الثاني، ومبنى قسم شرطة بمنطقة ابني بيتك 1.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء حديثاً من شبكات مرافق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي 4 بتكلفة 16 مليون جنيه، ومرافق ورش الشباب بمنطقة الصناعات المتوسطة بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وتنفيذ استكمال خط الطرد قطر (700 مم) الناقل لمياه الصرف المعالجة إلى الغابة الشجرية بمساحة 5 آلاف فدان وتم الاستلام للمشروع بإجمالي تكلفة 22 مليون جنيه.

كما تم تركيب 14 جهاز تصرف لحساب كمية المياه على المناطق، ومحطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم بتكلفة 47 مليون جنيه، وتطوير محطة المعالجة الثنائية، مرحلة أولى وثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة بتكلفة 278 مليون جنيه.

ونوه عن أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها في قطاع الطرق شملت: مشروع تطوير ورفع كفاءة وزراعة طرق مركز المدينة بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، وتنسيق وزراعة ورفع كفاءة بعض طرق الحي السكني الثالث بتكلفة 17 مليون جنيه.

كما شمل قطاع الإسكان والخدمات الانتهاء من مشروع تنفيذ مبنى نقطة شرطة بمنطقة ابني بيتك (2)، ورفع كفاءة 81 عمارة من عمارات منخفض التكاليف بالحي السكني الثاني بتكلفة 13 مليون جنيه.

وأكد، جارٍ إسناد رفع كفاءة 17 عمارة أخرى من حساب مجلس الأمناء بتكلفة تقديرية 2.5 مليون، كما تم الانتـهاء من توريد وتركيب 10 مظلات بالحي الثاني بمنطقة الإسكان الاجتماعي.