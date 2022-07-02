«الإسكان» تستعرض الجهود المصرية لمواجهة التحديات العمرانية

نظمت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، جلسة حوارية تحت عنوان مواجهة عدم الاتزان الديموغرافي من خلال المحفزات الحضرية والاقتصادية المستدامة تحت إدارة الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وجاء ذلك في إطار فعاليات المنتدى العالمي في بولندا، بالتعاون مع كل من البنك الدولي، وهيئة المعونة الألمانية، ووزارة الإسكان والتخطيط بالسعودية، وفي إطار مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المنتدي الحضري العالمي في نسخته الحادية عشرة التى أقيمت في مدينة كاتوفيتشي بدولة بولندا.

وخلال الجلسة قامت الدكتورة مروة سيبويه “استشاري وزير الإسكان للشئون الفنية” بعرض تجربة الحكومة المصرية في خلخلة النسيج القائم بالتحديات الموجودة به عمرانيا، اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا، وحل ذلك من خلال زيادة المعمور في المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما قام الدكتور عادل زهراني “نائب وزير التخطيط الحضري بوزارة الشئون البلدية والقروية بالسعودية، بعرض التجربة السعودية في التعامل مع التحديات المختلفة في العمران القائم وكيفية التوجيه نحو العمران الجديد.

كما شارك كل من الدكتور محمد ندا خبير التخطيط الحضري، بالبنك الدولي، وفرنسوا منيجيل خبير التخطيط الحضري بهيئة المعونة الألمانية، حيث قاما بعرض التجارب الدولية المختلفة والعوامل المؤثرة في جذب السكان خلال السنوات السابقة الماضية في البلاد ذات الطابع الحضري المختلف، مع تسليط الضوء علي أهم القضايا والدروس المستفادة للإسهام في تخطيط حضري أفضل علي المستويات المختلفة بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتى مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى هذه الفعاليات بهدف عرض جهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات العمرانية بالمجتمعات الحضرية المختلفة، وذلك في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير جودة حياة كريمة للمصريين.