الإسكان تستعد للمشاركة بجناح مصرى فى معرض MIPIM2019

رسالة فرنسا – بدور إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لـ “المال” على هامش معرض مبييم “MIPIM2018 ” أكبر معرض عقارى فى العالم، أن الوزارة تستعد للمشاركة بجناح مصرى خلال العام المقبل بالمعرض .

وأشار إلى أنه سيتم دراسة القواعد والقوانين التى تدعم ذلك لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية ورءوس الأموال المستهدفة.



وتتواجد وزارة الإسكان بالمعرض للمرة الأولى، ومن المقرر أن يلقى “مدبولى” اليوم الثلاثاء، كلمة يسلط خلالها الضوء على إستراتيجة التنمية العمرانية فى مصر، والمشروعات القومية الجارى تنفيذها، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدة، ومدن صعيد مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك الخدمات والتسهيلات العقارية للوافدين، وآلية تصدير العقار.



وتهدف “الإسكان” من المشاركة، جذب استثمارات أجنبية، فى ظل وجود تجمع كبير من الشركات، والصناديق الاستثمارية.



ويعقد معرض “MIPIM2018″ بمدينة كان ” Cannes ” الفرنسية وتستمر فعاليته حتى 16 مارس الحالى.



ويصنف «ميبيم كان»، كأكبر معرض عقارى فى العالم، ويشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، ومن المتوقع حضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، ويبلغ الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، ويعقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى .



يشارك فى المعرض، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.



وتكتظ فنادق كان ” Cannes” ” ونيس ” nice ” بضيوف المعرض ورجال الأعمال والمطورين العقاريين من مختلف دول العالم .