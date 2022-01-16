«الإسكان» تستعد لطرح 12 فرصة شراكة مع القطاع الخاص خلال 2022

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بها، إنها تستعد حاليًا لطرح 12 فرصة استثمارية بنظام الشراكة بين شركات التطوير العقارى من القطاع الخاص «الهيئة» بنظام الحصة العينية والنقدية خلال العام الحالي.

وكان وزير الإسكان، عاصم الجزار، قد كشف مؤخرًا عن وجود 18 مشروعًا بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالى استثمارات تريليون جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل، بما يؤكد اهتمام الوزارة بتلك النوعية من المشروعات.

«عباس»: تخصيص 1305 قطع أراضٍ بمساحة 8819 فدانًا العام الماضى.. وجار العمل على 676 أخرى

وأوضح «عباس» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن “المجتمعات العمرانية” تلقت عام 2021 طلبات لشراء 480 قطعة أرض فى المدن الجديدة، بمساحة 2209.32 فدان، فيما تم تخصيص 1305 قطع أراضٍ بمساحة 8819 فدانً، تضم 277 قطعة يتم سداد قيمتها بالدولار تحويلًا من الخارج، بخلاف 676 أخرى جارٍ تخصيصها بمساحة 1552 فدانًا .

وتطرق «عباس» لأهمية تلك العمليات السابقة التى تدر سيولة نقدية نتيجة البيع، بخلاف العوائد التنموية الناتجة عن إقامة تلك المشروعات، والتى ستعمل على توفير ما يزيد على 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإقامة وتشغيل المشروعات.

وكان وزير الإسكان قد استعرض منذ عدة أسابيع إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، والذى شمل استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمرانى لنحو 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، بمتوسط 25 قرارًا وزاريًا شهريًا، بما يزيد على ضعف القرارات الوزارية الصادرة بعام 2020.

وأوضح الجزار أن تلك المشروعات تضم 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 أخرى «سياحيا – عمرانيا» بنطاق الساحل الشمالى الغربى، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية حوالى 38 ألف فدان فى 12 مدينة جديدة.