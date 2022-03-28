الإسكان تستأنف الاستعلام عن المتقدمين لمشروع الكراسة الزرقاء في بورسعيد

استأنف صندوق التمويل العقاري إجراءات الاستعلام عن المتقدمين لمشروع الكراسة الزرقاء في بورسعيد الإعلان الثامن (9000) بعد توقفه عقب الاستعلام عن مجموعة من المتقدمين للمشروع الذين يبلغ عددهم 14838متقدما للجنوب ببورفؤاد و8838 لمدينة شرق بورسعيد وقال النائب أحمد فرغلى للمال…

استأنف صندوق التمويل العقاري إجراءات الاستعلام عن المتقدمين لمشروع الكراسة الزرقاء في بورسعيد الإعلان الثامن (9000) بعد توقفه عقب الاستعلام عن مجموعة من المتقدمين للمشروع الذين يبلغ عددهم 14838متقدما للجنوب ببورفؤاد و8838 لمدينة شرق بورسعيد

وقال النائب أحمد فرغلى للمال أنه قد تقدم بطلب لوزير الإسكان للمطالبة بإرسال دفعة جديدة من ملفات المتقدمين لمشروع الكراسه الزرقاء الإعلان الثامن 9000 للاستعلام تمهيدا لفحص أوراقهم وإرسالها للبنوك للحصول على الموافقة الائتمانية.

ولفت إلى أنه تم تسليم عددد ٤000 ملف للمتقدمين للجنوب و1000 ملف لرغبة شرق إلى شركات الاستعلام، وتم بالفعل استئناف مرحلة الاستعلام اعتبارا من مارس الجاري حتى يمكن تسريع وتيرة إجراءات المشروع وتسكين المستحقين وفق لقاعدة الأولويات التى نصت عليها كراسة شروط المشروع الذي تم طرحها عام 2016





وفى سياق متصل كشف مصدر مطلع للمال، أن صندوق التمويل العقاري استأنف برنامج الاستعلام عن المتقدمين للمشروع.

تم تقسيم الاستعلام على ثلاث مراحل على أن يتم الاستعلام عن المتقدم فئة الأعزب بالتوازي مع استعلام المتزوجين وتبدأ المرحلة الأولى للأعزب من 15 أبريل وحتى 15 يونيو من المتقدمين الأكبر سنا ، فيما تنطلق المرحلة الثانية للاستعلام من 30 يونيو وحتى 31 سبتمبر للأعزب الأصغر سنا والمتزوج ولا يعول، وفق المصدر ذاته.

ويتم استكمال استعلام المرحلة الثالثة حتى ديسمبر المقبل، على أن يتم الانتهاء من كامل إجراءات المشروع وتسليمه دبسمبر من العام المقبل.

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من 217 عماره سكنيه بشرق بورسعيد كما تم الانتهاء من 440 عمارةوتم الانتهاء من 5280 عمارة وربطها بالمرافق والخدمات.



يذكر أن المقبولين من مرحلة الاستعلام يتم تحويلهم لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية والتى سيتم فى حالة قبولها تخصيص الوحدة السكنية وإنهاء إجراءات التعاقد عليها واستلامها حيث يتم إرسال ملفات المتقدمين لشركات الاستعلام وفقا لجاهزية الوحدات السكنية تباعا.