الإسكان تدعو شركات الصرف الصحى لمشروعات بالوجه البحرى

فى 155 قرية ويشمل 167 ألف وصلة منزلية راندة المنشاوى: المشروعات ضمن برنامج البنك الدولى الممول بـ550 مليون دولار للصرف الصحى بدور إبراهيم أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، عن دعوة شركات المقاولات (من الفئة الأولى والثانية) المتخصصة في مجال مشروعات ال

فى 155 قرية ويشمل 167 ألف وصلة منزلية

راندة المنشاوى: المشروعات ضمن برنامج البنك الدولى الممول بـ550 مليون دولار للصرف الصحى

بدور إبراهيم

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، عن دعوة شركات المقاولات (من الفئة الأولى والثانية) المتخصصة في مجال مشروعات الصرف الصحي لإبداء رغبتها في التأهل لتنفيذ أعمال محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي، أو توسعة أو إعادة تأهيل المحطات القائمة بسعات تصميمية مختلفة تصل إلى (30 ألف م3/يوم بالنسبة لمحافظة الدقهلية، و12 ألف م3/يوم بالنسبة لمحافظة البحيرة، و20 ألف م3/يوم بالنسبة لمحافظة الشرقية)، وشركات المقاولات (من الفئات الأولى والثانية والثالثة) لتنفيذ شبكات الصرف الصحي ومحطات رفع مياه الصرف الصحي، وخطوط الطرد الخاصة بها.

أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 نسمة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي: يمكن لشركات المقاولات المصرية المُتقدمة، الاتحاد مع الشركات العالمية من خلال شراكة قانونية لتعزيز فرصها فى التأهل خاصة في مجال محطات المعالجة، علماً بأن مؤهلات مقاولي الباطن لن تُحسب لصالح المقاول طالب التأهل، مؤكدة أنه سيتم اختبار الشركات المؤهلة طبقاً للمعايير المطلوبة في وثيقة الدعوة، ووفقاً لأحكام دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص ببرنامج (SRSSP).

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات: يسمح البرنامج بصرف جزء من قيمة التعاقد بالعملات الأجنبية لتغطية قيمة المهمات الميكانيكية والكهربائية المُوردة من الخارج.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه يمكن لشركات المقاولات الراغبة بإبداء الاهتمام، الحصول على مستندات الدعوة مجاناً من مقر الشركات الثلاث (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية – المنصورة – خلف مساكن العبور – الطريق الدائري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة – دمنهور – جزيرة البط – شارع الجيش، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – الزقازيق – خلف مديرية الإسكان والمرافق – 29 شارع سعد زغلول)، ومن ثم تقديم خطابات لإبداء الاهتمام في ظرف مغلق، مرفق به نماذج ومستندات التأهيل المطلوبة، ومستوفاة لمتطلبات وثيقة الدعوة، وذلك فى موعد غايته (24 يوليو 2017 – الساعة 12 ظهراً – بالنسبة لشركة الدقهلية، 26 يوليو 2017 – الساعة 12 ظهراً – بالنسبة لشركة البحيرة، 25 يوليو 2017 – الساعة 12 ظهراً – بالنسبة لشركة الشرقية).

وأوضح أنه لمزيد من المعلومات يُمكن مراسلة الموظفين المختصين كتابياً، خلال أوقات العمل الرسمية، أو بواسطة البريد الإليكتروني المذكور بكراسة الدعوة.