الإسكان تدعو الشركات لتنفيذ مشروعات صرف بقرى أولاد صقر في الشرقية

ضمن مشروع ممول من البنك الدولىبدور إبراهيمأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن دعوة شركات المقاولات (من الفئة الأولى بحسب تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء) المتخصصة في مجال أعمال شبكات الانحدار، ومحطات الرفع، وخطوط طرد الصرف الصحى، للاشتراك فى المناقصة العامة لتنفيذ مش



ضمن مشروع ممول من البنك الدولى

بدور إبراهيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن دعوة شركات المقاولات (من الفئة الأولى بحسب تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء) المتخصصة في مجال أعمال شبكات الانحدار، ومحطات الرفع، وخطوط طرد الصرف الصحى، للاشتراك فى المناقصة العامة لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، التابعة لقرى قصاصين الأزهار، وأبو العوينات، وكتلة سكنية 1، وعزب (درويش – صادق – ابوالقراميط – عطوة – الديربى – ابوسعادة وعسكر)، بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، وكذا تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، لقرى بنى منصور، وقرية الشوافين، وقرية منشأة السادات، وقرية منشأة ناصر، وعزبة الحاج على، وعزبة القاضى، وعزبة الكوبرى، وعزبة راجح، وكتلة سكنية 2، وعزبة البقلى، وكتلة سكنية 3، بمركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية.

صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، موضحة أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار فى مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي فى 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات،: يتم طرح المناقصة بنظام المظروفين (فنى ومالى)، بحسب أحكام دليل إجراءات الشراء والتعاقدات المطبق على برنامج (SRSSP)، موضحة أنه سيتم ترسية العطاء على مقدم العطاء الذى يلبى شروط التأهيل الفنى طبقاً للمعايير المُدرجة بوثائق المناقصة، والذي يقدم العطاء الأقل سعراً، ويلتزم المقاول بمراعاة الشروط البيئية والاجتماعية، وشروط السلامة المهنية المنصوص عليها فى وثائق المناقصة، كما يلتزم المقاول الذى سيتم الترسية عليه بتقديم تأمين نهائى قدره 5 % من قيمة العقد عند الترسية، ويلتزم مقدمو العطاءات بملء جميع نماذج إثبات المؤهلات المرفقة ضمن وثائق المناقصة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أنه تم إتاحة وثائق المناقصة للاطلاع والحصول عليها، من الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وسيتم عقد جلسة استفسارات ما قبل تقديم العطاءات بمقر الشركة، مشيراً إلى أنه يجب على مقدمى العطاءات تسليمها قبل الموعد النهائى لتسليم العطاءات، فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 6/6/2018، بمكتب الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر الشركة، على العنوان التالى (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – 29 شارع سعد زغلول – الزقازيق – محافظة الشرقية – خلف مديرية الإسكان والمرافق).