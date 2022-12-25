الإسكان تدعم الإسماعيلية بـ 8.8 مليون جنيه لشبكات مياه الشرب المحرومة

وافق الدكتور عاصم الجزار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الطلب المقدم من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية لدعم شبكات مياه الشرب المحرومة بالمحافظة، وتوفير مياه صالحة للشرب حرصا علي صحة المواطنين، حسبما أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية .

وأوضح أن وزارة الاسكان منحت المحافظة نحو 8 ملايين و888 ألف جنيه لدعم شبكات مياه الشرب المحرومة بمحافظة الإسماعيلية شريطة أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني.

خطاب الموافقة على دعم القرى المحرومة

كما تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.

كما يشار إلى أنه سبق توفير 7.2 مليون جنيه من بند المد والتدعيم خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.