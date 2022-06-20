«الإسكان» تدرس مد فترات تنفيذ المشروعات وتأجيل أقساط أراضى المطورين العقاريين

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على دراسة عدد من المطالب التى تقدم بها ممثلون للمطورين العقاريين، من أجل مواجهة الأزمات التى لحقت بالقطاع خلال الفترة الأخيرة، ومنها مد فترات السداد للأقساط المستحقة على الأراضى التى حصلوا عليها فى المدن الجديدة، ودراسة مد فترة تنفيذ المشروع.

«عباس»: النشاط يعانى أزمات متلاحقة آخر 3 سنوات ولكنه اكتسب مناعة قوية



وأوضح «عباس» فى تصريحات على هامش مؤتمر «أخبار اليوم» العقارى، أن القطاع بشكل عام يعانى منذ 3 سنوات تقريبًا بسبب الأزمات المتلاحقة التى بدأت بفيروس كورونا، وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية، وما لها من تبعات.

وأكد «عباس» فى الوقت ذاته أنه بالرغم من كل هذه الأزمات فإن القطاع العقارى فى مصر اكتسب مناعة قوية ولديه القدرة على المواجهة.



واعتبر أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الدولة فى الفترة الأخيرة هو الزيادة السكانية المتسارعة، التى تقترب من 2.5 مليون نسمة سنويًا.



وأشار «عباس» إلى أن الدولة اتخذت خطوات جادة فى ملف التمويل العقاري، وهو ما يظهر من الأرقام التى قدمت وتتجاوز 12 مليار جنيه، بعدما كان لا يتخطى 300 مليون حتى العام 2014، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تعمل على منح ما يقرب من 10 آلاف موافقة شهرية على عمليات تمويل وحدات عقارية.



وحمل «عباس» الشركات العقارية المسئولية عن عدم نجاح ملف التصدير العقارى حتى الآن، مؤكدًا أن أغلب المعارض التى تتم إقامتها فى الخارج لا تخاطب إلا المصريين العاملين هناك، ولا توجد خطة واعية لمخاطبة الأجانب، وتعريفهم بالتشريعات الجديدة وكذلك حجم التوسع العمرانى الذى تعيشه مصر.



من جانبه، قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عددًا من اللقاءات مع الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان شهدتها الأيام الماضية، من أجل البحث عن تسهيلات لصالح المطورين الذين تضرروا من الأوضاع العالمية الأخيرة، وكان له بالغ الأثر على أسعار مواد البناء.



وأكد «شكرى» فى تصريحات لـ«المال» أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن عدد من التسهيلات للمطورين العقاريين خلال الأيام القليلة المقبلة، منها مد فترات سداد أقساط الأراضى وكذلك فترة تنفيذ المشروع.