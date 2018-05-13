الإسكان: تخصيص 46 فداناً ببرج العرب الجديدة لإقامة منطقة تكنولوجية

بنظام الشراكة بين "المجتمعات العمرانية" و"الاتصالات"بدور إبراهيم:وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 46 فداناً، بمنطقة الجامعات، بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة منطقة ت

بنظام الشراكة بين “المجتمعات العمرانية” و”الاتصالات”





بدور إبراهيم:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 46 فداناً، بمنطقة الجامعات، بمدينة برج العرب الجديدة، لإقامة منطقة تكنولوجية، بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تكون حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يعادل قيمة الأرض، وتكون قيمة المتر المربع من الأرض، وفقاً لأسعار النشاط الصناعي بالمدينة، (وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم 109 بتاريخ 2017/8/21)، وبالاشتراطات البنائية التالية (نسبة البناء لا تزيد عن 30 % – الارتفاع أرضي + 4 أدوار).

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 84000 م2 بما يعادل 20 فداناً، بمدينة أسوان الجديدة، بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لإقامة المركز المصري لاستقبال ومعالجة المرئيات الفضائية، مع تحرير عقد لقطعة الأرض، يتم به توضيح جميع الضوابط، واستصدار القرار الوزاري اللازم لقطعة الأرض، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 2011/7/5).

وأضاف وزير الإسكان: تمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 1836م2 بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة قنا الجديدة (بنشاط خدمات مستقبلية طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة)، لبطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة للطائفة بناءً على الطلب المقدم من المستشار المفوض من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 106 بتاريخ 2017/5/25 بوضع ضوابط للتعامل مع الطلبات المقدمة لإقامة كنائس بالمدن الجديدة، وفي ظل القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وفي ضوء المساحة المقترحة والتي تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقاً للأسس المذكورة بقرار مجلس الإدارة سالف الذكر، وفي ضوء التفويض المذكور، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشان.

وأشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (3000م2) بمنطقة خدمات (C) بمنطقة الجامعات، بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الأرثوذكسية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم (80) لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، وذلك فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 106 بتاريخ 2017/5/25 بوضع ضوابط للتعامل مع الطلبات المقدمة لإقامة كنائس بالمدن الجديدة فى ظل القانون رقم (80 لسنة 2016)، وفى ضوء المساحة الموضحة (3000م2) والتي تدخل ضمن المعدلات المعمول بها طبقاً للأسس الواردة بقرار مجلس الإدارة، وفى ضوء تفويض المستشار القانوني الممثل للطائفة.

