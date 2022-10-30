«الإسكان» تخصص وحدات للعمالة المغتربة فى برج العرب

كشف محمود عصام عضو مجلس النواب بالإسكندرية، عن التوصل إلى حل لمشكلة العمالة المغتربة بمنطقة برج العرب الصناعية مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار على توقيع بروتوكول بين مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب ووزارة الإسكان، بشأن توفير عدد من العمارات بالإسكان الاجتماعى بمنطقة برج العرب لصالح عمال المصانع بالمنطقة خاصة العمالة المغتربة.

وأوضح أن هذا الملف كان يمثل مشكلة كبيرة لأصحاب المصانع والعمال على حد سواء، سعيا إلى توفير السكن المناسب للعمال بدلا من تحملهم تكلفة انتقالات كبيرة يوميا من محافظات أخرى، وسيتم البدء فى تنفيذ هذه الخطوة قريبا بالتنسيق مع أصحاب المصانع ووزارتى الإسكان والصناعة.

بدوره، رحب هانى المنشاوى رئيس مجموعة مصانع «سمرمون» لإنتاج الأسماك ببرج العرب، ورئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببرج العرب، بهذه الخطوة والتى اعتبرها ضمن أحد الحلول أمام قطاع الصناعة ببرج العرب.

وقال إن أهم ما تعانى منه المناطق الصناعية ببرج العرب هو الصعوبات التى تواجه العمالة، إذ لا تتناسب الأجور مع سفر العمال يوميا من الإسكندرية إلى برج العرب، وكذا من المحافظات المجاورة بالمنطقة مثل البحيرة وكفر الشيخ.

يذكر أن منطقة برج العرب الصناعية هى الأكبر فى الإسكندرية، ومن أكبر المناطق الصناعية بالبلاد، وتضم نحو 1680 مصنعا، فيما يصل عدد المصانع التى تعمل منها 800 فقط.