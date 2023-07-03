الإسكان تحذر المواطنين من التعامل مع شركات تروج لحجز وحدات في بني سويف الجديدة

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض حجز وحدات سكنية تابعة للوزارة في مدينة بني سويف الجديدة.

وقال بيان للوزارة إنه حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، فإن الهيئة تحذر وتنبه المواطنين لعدم الوقوع كضحايا.

وأضاف أنه في ضوء قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت عن فتح باب الحجز اعتبارا من 10-7-2023 لبيع فيلات بمساحات 400م2 مبانى 200م2 + حديقة 200م2 داخل كومباوند بالحي الرابع عشر على طريق الجيش مباشرة على مساحة 40 فدانا.

وتحذر الهيئة من الانصياع وراء تلك الإعلانات حيث لم يتم تخصيص أي قطع أراض للشركة صاحبة الإعلان، وبناء على ذلك فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتهيب الهيئة بكافة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة آي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به من قبل الهيئة.