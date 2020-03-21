عقـــارات

«الإسكان» تحدد موعد استلام وحدات JANNA فى العبور.. تعرف عليها

تشمل 96 وحدة
محمود زكي 2:11 م, السبت, 21 مارس 20 2:11 م, السبت, 21 مارس 20

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/4/2020، فى تسليم 96 وحدة سكنية (4 عمارات)، بمشروع “JANNA”، الفاخر التابع لوزارة الإسكان بمدينة العبور.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 5/4/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 6/4/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 7/4/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأربعاء 8/4/2020.

وقال المهندس أحمد عمران: إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم،

وأشار إلى أن الوحدات التى سيتم تسليمها هى آخر وحدات بمشروع “JANNA” بمدينة العبور.وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية،

وأوضح المهندس أحمد عمران أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة .

وأكد أنه يتم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام ، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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