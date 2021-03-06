عقـــارات

الإسكان تحدد الشروط الواجبة لشراء وحدة سكنية بشكل قانوني

لحماية أموالك وضمان عدم التعرض لعمليات نصب
أحمد صبحي 12:00 ص, الأحد, 7 مارس 21 12:00 ص, الأحد, 7 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قدم جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان عدد من الإرشادات والنصائح الهامة للمواطنين عند شراء أو إيجار عقار أو وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية قبل التعاقد.

وأوضح الجهاز إن ذلك إعمالا لأحكام المادة (67) من القانون (119) لسنة 2008 والمعدلة للماداة (12 مكرر) من القانون (106) لسنة 1976.

وأكد أن ذلك في إطار “الحفاظ على مصالحك الشخصية وحياتك وحياة أسرتك وأموالك وحمايتك من عمليات النصب والاحتيال”.

الشروط الواجبة لشراء وحدة سكنية بشكل قانوني

ضرورة تحرير عقود البيع أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها

اقرأ أيضا  بدء تسليم قطع أراضي الإسكان بحي اللوتس في القاهرة الجديدة.. غدًا

تتضمين العقود عدد الأدوار والواحدت المرخص بها والبيانات الخاصة بإيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يقبل أي عقد متضمن لهذا البيان.

مراجعة مستندات الملكية (سند البائع)

لتتبين ما هي صفته وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصيلة أو بتوكيل ساري المفعول والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه

اقرأ أيضا  الإسكان والصحة.. أهم قضايا بورسعيد في لقاء المحافظ بالنواب

يجب أن يكون سند الملكية مشهرًا (مسجلًا)

امتنع عن الشراء في حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف حتى لا تقع فريسة لعملية نصب.

لا يجب شراء شقة بدون عداد كهرباء عادي (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودي

مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة فيفضل الا تشتري شقة لم يتم بناؤها بعد حرصا على اموالك

أ- أن العقار ليس معتديا على أملاك الدولة

اقرأ أيضا  البرلمان يحيل تعديلات الحكومة علي قانون الشهر العقاري إلى اللجنة التشريعية

امتنع عن شراء الوحدة المقامة على أملاك الدولة حتى لا تضيع عليك أموالك

ب- أن العقار أنشء بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع في الأدوار التي شملت الأعمال المرخص بها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

«بايونيرز» توصي بشراء 3 أسهم عقارية في البورصة المصرية الأسبوع الحالي

منى عبدالباري 12:30 ص, الأحد, 7 مارس 21

«مدبولي» يتفقد محطة مياه الباجور ومشروع تبطين الترع في قرية «سُبك الضحّاك» بالمنوفية (فيديو)

صفية حمدي 6:32 م, السبت, 6 مارس 21

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتأجيل العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري

المال - خاص 3:38 م, السبت, 6 مارس 21

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان بحي اللوتس في القاهرة الجديدة.. غدًا

أحمد صبحي 10:59 ص, السبت, 6 مارس 21

رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروع طريق ماساكا – بوكاكاتا في أوغندا

أحمد صبحي 10:14 ص, السبت, 6 مارس 21

استقرار أسعار الطوب خلال شهر فبراير الماضي

محمود زكي 7:14 م, الجمعة, 5 مارس 21