«الإسكان» تحتفل بانتهاء الهيكل الخرساني لأول برج بمجمع «داون تاون» العلمين الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنظيم احتفالية الإنتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج “داون تاون” بمدينة العلمين الجديدة وكذا تنظيم إحتفالية ثانية لوضع حجر الأساس للبحيرة الصناعية “كريستال” بمشروع العلمين “داون تاون”.

تم تنظيم الحفلين بحضور يانغ يي، القنصل العام للصين في مصر، والسيد تشانغ ويتساي، والسيد وانغ تشي، مسئولى شركة CSCEC الصينية، المنفذة للمشروعين، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد عمران، والمهندس كمال بهجات، مسئولي الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، والسيد هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة Income، و عمرو شتا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Income، والسيد شريف سالم، شركة بينيكل، والسيد عمرو عبدالسلام، مدير المشروع بشركة دار الهندسة.

بداية الاحتفالية

وَفي بداية الاحتفال الأول بالانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج “داون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، أعرب القنصل العام للصين بمصر يانغ يي: عن تهنئته بالنيابة عن سفارة الصين في مصر والقنصلية العامة بالإسكندرية، بمناسبة الانتهاء بنجاح من الهيكل الخرساني للمبنى D01، حيث تعتبر شركة CSCEC ممثلًا بارزًا للشركات الصينية في مصر، وقدمت مساهمات بارزة في الذكرى العاشرة لمبادرة “الحزام والطريق”، وعملية التعاون بين الصين ومصر، متمنياً أن يستمر بناء هذا المشروع بالشكل الجيد، وسوف يروج المشروع لمدينة العلمين الجديدة في الخارج، ويحكي “القصة الصينية” جيدًا في المستقبل.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، في كلمته: إنه لشرف عظيم أن أشارك في حفل الإنتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأول من مشروع مجمع الأبراج “داون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، وأن أشهد تحول المدينة الجديدة من الصحراء إلى أفضل المدن على ساحل البحر المتوسط، معربا عن خالص امتنانه لجميع العاملين في مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وجميع الشركاء، والسفارة الصينية بمصر والقنصلية العامة الصينية في الإسكندرية، وآملا أن تتمكن الصين ومصر من مواصلة السير على طريق التنمية والتعاون، جنبا إلى جنب، ومواصلة التعاون الوثيق مع شركة CSCEC ، وبناء مدينة العلمين الجديدة.

مبادرة الحزام والطريق

وقال السيد/تشانغ ويتساي، في كلمته، بالنيابة عن شركة CSCEC، أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأطراف في الصين ومصر لدعمهم ومساعدتهم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة “الحزام والطريق”، وستتخذ شركة CSCEC في مصر هذا الحدث كنقطة لبداية جديدة، وستواصل بذل قصارى جهدها، والعمل معًا لضمان أن يحقق مشروع مدينة العلمين الجديدة أداءً مثاليًا، والمساهمة في تحقيق “رؤية مصر 2030″، وبناء المشروع ليصبح أحد أكبر المشاريع في العالم بين المدن الواقعة على طول ساحل البحر المتوسط.

عمل شاق

وأضاف السيد/وانغ تشي: بالنيابة عن مسئولي المشروع، أود أن أعرب عن امتناني وتهنئتي للشركاء الصينيين والمصريين على دعمهم القوي، ولجميع الموظفين الصينيين والمصريين على عملهم الشاق على مدار العامين الماضيين، واكتساب فريق المشروع ثقة مالكي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفي DAR في أداء العقود، وقدرات الإدارة الخاصة بشركة CSCEC، وأن إنتهاء الهيكل الرئيسي للمبنى السكني D01 ليس فقط نتيجة للتعاون الصادق وطويل الأمد بين أطراف متعددة، ولكنه أيضًا مصدر إلهام روحي كبير للموظفين الصينيين والمصريين.

وأعرب تشي، عن أمله في أن يواصل فريق المشروع متابعة الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وأعمال الديكورات بكل حماس ودقة، وخدمة جيدة، والمساهمة في بناء مدينة العلمين الجديدة في مصر.

إدارة السلامة

وأشاد المهندس عمرو عبد السلام، في كلمته بكفاءة الإدارة وجودة البناء لفريق مشروع قسم D01، متمنياً أن تستمر إدارة المشروع في اعتماد إجراءات صارمة لإدارة السلامة، وتسريع تقدم البناء، وتحقيق نتائج أكبر في المرحلة الجديدة.

وتقدم تسنغ هاو، المسئول عن قسم D01 لمشروع أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة، بالشكر لجميع الأطراف على دعمهم، فيما بعد، موضحا أنه المشروع يتم تنفيذه بطريقة البناء الآمن بشكل عملي، وتعزيز تنفيذ الواجهات الخارجية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والتشطيبات بشكل كامل، لتحقيق الأداء المثالي في أسرع وقت ممكن.

وأكمل الضيوف من الصين ومصر بشكل مشترك، صب الخرسانة للمربع الأخير من المبنى السكني D01، والتقطوا صورة جماعية.

إنجازات سريعة

وفي الإحتفالية الثانية ” حفل وضع حجر في الأساس لمشروع العلمين داون تاون لاجون”، قال المهندس عبد المطلب ممدوح، إن التمكن من مشاهدة معلمين رئيسيين لمشروع مدينة العلمين الجديدة في يوم واحد، يعد بمثابة تشجيع كبير لجميع الأطراف المشاركة في بناء المشروع، معربا عن إيمانه بأن مشروع “داون تاون لاجون”، قادر على تحقيق إنجاز سريع التقدم في البناء المستقبلي، والوفاء بالعقد على أكمل وجه.

من جانبه، تقدم القنصل العام للصين بمصر، يانغ يي، بالشكر لوزارة الإسكان المصرية، على اهتمامها ببناء مدينة العلمين الجديدة، والتعاون الصيني المصري، قائلا نحن على استعداد لمواصلة العمل مع شركائنا المصريين على غرار مبادرة “الحزام والطريق”، من أجل البناء والتعاون بين الصين ومصر، والمساعدة في تحقيق “رؤية مصر 2030” بنجاح.

تعاون مصري صيني

وأضاف السيد/ تشانغ ويتساي، أن مشروع اللاجون، سيكون مثالاً آخر للتعاون في سياق الذكرى العاشرة لمبادرة “الحزام والطريق”، كما يعد إنجازًا مهمًا لبناء مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق “رؤية الحكومة المصرية 2030″، نظرًا لكونها قادرة على رؤية الإنجاز الكبير في بناء مدينة العلمين الجديدة، وتصبح مشاركًا مباشرًا في خطة البناء الحديث في مصر، حيث إن شركة CSCEC EGYPT تشعر بعمق، بمهمتها الكبيرة، ومسئوليتها الثقيلة، وتأمل في بذل قصارى جهدها والعمل معًا مع جميع الأطراف.

وأعرب المهندس أحمد إبراهيم، عن تقديره للجودة والكفاءة التي أظهرتها CSCEC في بناء مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، متطلعا إلى أن يمثل مشروع اللاجون جهودًا متواصلة، ويحقق إنجازات جديدة مع التعاون الكامل بين جميع الأطراف لتحقيق أداء جديد عال ومثالي.

وضع حجر الأساس

وفي نهاية الاحتفال الثاني، شارك جميع الضيوف من الصين ومصر بوضع حجر الأساس لمشروع داون تاون لاجون، والتقطوا صورة جماعية بعد الحفل.

جدير بالذكر أن منطقة الداون تاون بالعلمين الجديده تضم 1 برج أيقوني بإرتفاع 250 مترا، وعدد 4 أبراج أخرى بإرتفاع 200 متر، وبينها بحيرة صناعية كريستال لاجون بها خدمات سياحية.