الإسكان تترقب إنهاء التصميمات لبدء إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة

تترقب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الانتهاء من أعمال التخطيط المبدئى والرفع المساحي؛ لبدء الخطوات الأولى لإنشاء مدينة بئر العبد الجديدة؛ لتضاف إلى قائمة المدن العمرانية الجديدة التى تنفذها الحكومة.

قال المهندس مجدى حسين، المشرف على جهاز تنمية مدينة بئر العبد الجديدة، إنها ستقام على مساحة 2600 فدان بداخل سيناء، ومن المخطط إقامة تجمعات عمرانية متكاملة عليها لخدمة مواطنى سيناء بخلاف جذب مزيد من المستثمرين للمدينة.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مخطط إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة سيتضمن تأسيس وتطوير منطقة شاطئية تشمل فيلات وشاليهات ساحلية؛ بخلاف إنشاء كورنيش متكامل يطل على البحر المتوسط.

وتابع المشرف على مدينة بئر العبد الجديدة: سيتم إنشاء وحدات إسكان اجتماعى بجانب وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بداخل مدينة بئر العبد الجديدة.

جدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال مؤخراً إن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخلال الفترة من 2016 وحتى تاريخه، اعتمد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمساحات إجمالية 900 ألف فدان فى 24 مدينة جديدة.

وأضاف وزير الإسكان أنه تم خلال الفترة من 2014 وحتى الآن إصدار 746 قراراً وزارياً، بمساحات إجمالية 198 ألف فدان فى 37 مدينة جديدة، منها 126 قراراً وزارياً فى 13 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بمساحات إجمالية 26 ألف فدان.

وتابع : تضمنت الموافقات 79 قراراً وزارياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات إجمالية 4 آلاف فدان، بالإضافة إلى 16 قراراً وزارياً، بمساحات إجمالية 417 فداناً فى 10 مدن جديدة من مدن الصعيد.

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جارٍ حالياً دراسة 225 قراراً وزارياً بمختلف المدن، منها 9 قرارات وزارية بمدن الصعيد بمساحات إجمالية 519 فداناً، ويتم مراجعتها تمهيداً لاستصدار القرارات الوزارية.