الإسكان تبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

بدور إبراهيمصرح اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بأن الجهاز ممثلاً فى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وبتمويل من هيئة النيابة الإدارية، سيبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية. يأتى ذلك فى إطار معاونة وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، لأجهزة الدول

بدور إبراهيم

صرح اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بأن الجهاز ممثلاً فى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، وبتمويل من هيئة النيابة الإدارية، سيبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار معاونة وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، لأجهزة الدولة فى تنفيذ المشروعات والمنشآت التى يتطلب تنفيذها والإشراف عليها خبرات هندسية.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يقع مبنى مجمع النيابات الإدراية الجديد بمنطقة أرض المعارض بمدخل سموحة على قطعة أرض مساحتها 1750 م2، وتصل مساحة المبنى إلى 1550 م2 (بدروم + أرضى + 6 أدوار متكرر + سطح) ويشتمل المبنى على (نيابات بمكوناتها – قاعات متعددة الاستخدامات – مكتبة – مطاعم وكافتيريات – دورات مياه – مناطق انتظار واستقبال)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المبنى خلال 30 شهراً.

كانت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وضعت حجر الأساس لمبنى مجمع النيابات الإدارية الجديد بمحافظة الإسكندرية، ومعها اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، بحضور لفيف من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وقيادات محافظة الإسكندرية، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط.