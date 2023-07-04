الإسكان تبدأ تسليم وحدات مشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة 23 يوليو (صور)

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2023/7/23، وحتى يوم الثلاثاء 29/8/2023، تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر

وذلك بمنطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى مسلسلات أرقام (3 – 4 -5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

الجدول الزمني

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 23/7/2023، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 24/7/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 25/7/2023

سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 26/7/2023، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الخميس 27/7/2023، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 30/7/2023

استمرار التسليمات

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الإثنين 31/7/2023، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 1/8/2023، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأربعاء 2/8/2023، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الخميس 3/8/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 6/8/2023، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الإثنين 7/8/2023، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 8/8/2023، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الأربعاء 9/8/2023، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 10/8/2023

ةسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 13/8/2023، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الإثنين 14/8/2023، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 15/8/2023

كما سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم 100، يوم الأربعاء 16/8/2023، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الخميس 17/8/2023.

ونوه الغيطي بأنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الأحد 20/8/2023، ووحدات العمارة رقم 97، يوم الإثنين 21/8/2023

ووحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 22/8/2023، ووحدات العمارة رقم 95، يوم الأربعاء 23/8/2023، ووحدات العمارة رقم 93، يوم الخميس 24/8/2023

ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأحد 27/8/2023، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الإثنين 28/8/2023، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الثلاثاء 29/8/2023.

تعاقدات مهمة

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر، منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم (9) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (5) المراحل الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2023/7/23 : الثلاثاء 25/7/2023.

وقال الغيطي: على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك.

والتوجـه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة ( خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي )، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.