الإسكان تبدأ تسليم قطع الأراضي المميزة «فيلات – عمارات» بغرب قنا غدا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 10/9/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة ” فيلا – عمارات ” بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة

وذلك في مواعيد محددة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 2 ” فيلات ” أرقام (1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 43 – 44 – 45 – 47 – 48)، يوم الأحد 10/9/2023

والقطع أرقام (50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 79 – 81 – 83 – 88 – 89 – 91 – 92)، يوم الإثنين 11/9/2023.

وأضاف المهندس أيمن رشاد، أنه سيتم تسليم القطع السكنية ” عمارات ” بالحي المتميز بالمجاورة 3 أرقام ( 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 – 50)، يوم الثلاثاء 12/9/2023

مدينة غرب قنا الجديدة

والقطع أرقام (54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 – 106)، يوم الأربعاء 13/9/2023

والقطع أرقام (107 – 109 – 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 – 161)، يوم الخميس 14/9/2023.

وأشار ” رشاد ” إلى أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 3 قطع أراضي ” عمارات ” أرقام ( 162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 – 250)، يوم الأحد 17/9/2023

جدول التسليمات

والقطع أرقام ( 251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 – 429)، يوم الإثنين 18/9/2023

وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19/9/2023 : الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.