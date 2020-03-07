«الإسكان» تبدأ تسليم الأراضي الأكثر تميزا وبيت الوطن والاجتماعي في العبور الجديدة

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم الأراضي المتميزة والأكثر تميزا في مدينة العبور الجديدة بداية من الأحد المقبل وفقا للبيان صادر عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي قال فيه، إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 15/3/2020، وحتى يوم الثلاثاء 5/5/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1 – 2 – 6)، بمنطقة 2600 فدان، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، وقطع أراضى مشروع “بيت الوطن” (zone B).

وأوضح أن على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (6)، مرحلة أولى، كالتالى: قطع بلوك 26057، من 1 : 53، يوم الأحد 15/3/2020، وقطع بلوك 26058، من 1 : 12، يوم الإثنين 16/3/2020،

وقطع بلوك 26059، من 1 : 15، يوم الثلاثاء 17/3/2020، وقطع بلوك 26060، من 1 : 12، يوم الأربعاء 18/3/2020، وقطع بلوك 26061، من 1 : 13، يوم الخميس 19/3/2020،

وقطع بلوك 26062، من 1 : 21، يوم الأحد 22/3/2020، وقطع بلوك 26063، من 12 : 20، يوم الإثنين 23/3/2020،

وقطع بلوك 26064، من 1 : 10، يوم الثلاثاء 24/3/2020، وقطع بلوك 26065، من 1 : 24، يوم الأربعاء 25/3/2020، وقطع بلوك 26066، من 1 : 8، يوم الخميس 26/3/2020.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (مرحلة ثانية)، كالتالى: قطع بلوك 41008، من 1: 39، يوم الأحد 29/3/2020، وقطع بلوك 41007، من 1 : 21، يوم الإثنين 30/3/2020.

وقطع بلوك 41006، من 1 : 24، يوم الثلاثاء 31/3/2020، وقطع بلوك 41003، من 1 : 20، يوم الأربعاء 1/4/2020، وقطع بلوك 41002، من 16 : 53، يوم الخميس 2/4/2020.

وأوضح المهندس وائل سمير، أنه سيتم تسليم قطع أراضي “بيت الوطن” (zone B)، من 1: 24، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 25 : 34، يوم الإثنين 6/4/2020.

والقطع من 35 : 50، ومن 90 : 104، يوم الثلاثاء 7/4/2020، والقطع من 51: 61، ومن 82 : 89، يوم الأربعاء 8/4/2020.

والقطع من 62 : 81، ومن 105 : 116، يوم الخميس 9/4/2020.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1)، مرحلة ثانية، كالتالى قطع بلوك 26001، من 1 : 22، يوم الأحد 12/4/2020، وقطع بلوك 26002، من 1: 10، يوم الإثنين 13/4/2020.

وقطع بلوك 26003، من 1 : 18، يوم الثلاثاء 14/4/2020، وقطع بلوك 26004 من 1 : 18، يوم الأربعاء 15/4/2020، وقطع بلوك 26005، من 1 : 22، يوم الخميس 16/4/2020.

وقطع بلوك 26006، من 1 : 16، يوم الأحد 19/4/2020، وقطع بلوك 26007، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 21/4/2020، وقطع بلوك 26008، من 1 : 12، يوم الأربعاء 22/4/2020.

وقال المهندس وائل سمير، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1)، مرحلة ثانية، كما يلى: قطع بلوك 26032، من 1 : 12، يوم الأحد 26/4/2020، وقطع بلوك 26033، من 1 : 16، يوم الإثنين 27/4/2020، وقطع بلوك 26034، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 28/4/2020، وقطع بلوك 26035، من 1 : 22، يوم الأربعاء 29/4/2020، مضيفاً أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 3/5/2020، : الثلاثاء 5/5/2020، لمن تخلف عن الاستلام بجميع البلوكات.