الإسكان تبحث مع مجموعة الطيار فرص الاستثمار بالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية

المال - خاصالتقى الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، وفداً من مجموعة "الطيار" السعودية، برئاسة عبدالله الداود، المدير العام التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب، وأشرف شيحة، رئيس فرع المجموعة بمصر، وذلك بهدف بحث الاستثمار في كل من العلمين الجديدة، والعاصمة الادارية الجدي



المال – خاص

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، وفداً من مجموعة “الطيار” السعودية، برئاسة عبدالله الداود، المدير العام التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب، وأشرف شيحة، رئيس فرع المجموعة بمصر، وذلك بهدف بحث الاستثمار في كل من العلمين الجديدة، والعاصمة الادارية الجديدة.

في بداية اللقاء أكد عبدالله الداود، المدير العام التنفيذي لمجموعة “الطيار”، والعضو المنتدب، أن المجموعة من الشركات الكبري علي مستوي الشرق الأوسط، ولها استثمارات في قطاعات مختلفة، منها الاستثمارات السياحية والعقارية، والشركة مُدرجة في البورصة السعودية، ولها استثمارات بمصر، بل إن مصر تعد أحد أهم مراكز الاستثمارات لدي الشركة، كما أن الشركة تُعد أكبر شركة سياحة في الوطن العربي، ومصر ثاني أكبر وجهة سياحية لنا، مضيفاً : نعمل حالياً علي زيادة استثماراتنا في مصر، وكذلك فرص العمل المتاحة من المشروعات.

ورحب الدكتور مصطفي مدبولي بالمستثمرين السعوديين، مؤكداً أن المصريين يُكنون للسعودية وقيادتها وشعبها كل الحب والتقدير، ونحن – كوزارة – سعداء بتوجهات الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، وعلي أتم الاستعداد لتقديم الفرص الجاهزة للاستثمار.

وأوضح وزير الإسكان: لدينا عدد من المشروعات السياحية والفندقية بالعلمين الجديدة، والعاصمة الادارية الجديدة، فبالنسبة للعلمين الجديدة، وهي إحدي المدن المهمة علي ساحل البحر المتوسط، من المقرر أن تحتوي المدينة علي نحو 25 ألف غرفة فندقية، وهناك عدد من الكيانات السياحية الكبري ترغب في الاستثمار بالمدينة، وبالفعل وقعنا بروتوكول تعاون مع مجموعة ماريوت العالمية، وهناك بروتوكولات أخري سيتم توقيعها خلال أيام، مشيراً إلي أن العلمين الجديدة، مدينة متكاملة تعمل طول العام، وسيكون بها جامعات، وبدأ بالفعل تنفيذها، ومدارس، ومختلف الخدمات.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي : يمكنكم الاستثمار في تنفيذ أبراج فندقية علي البحر مباشرة، ونحن يهمنا وجود مجموعتكم في المدينة، لما لها من استثمارات واسعة، في هذا القطاع، كما أن الوزارة لديها أيضاً في العاصمة الإدارية الجديدة 20 برجاً، ستتولي تنفيذها بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، وشركة (CSCEC) الصينية، وهي أحد أكبر شركات المقاولات العالمية، وسيتم بناء أطول برج في إفريقيا ضمن هذه الأبراج، ويمكن التعاون معكم للحصول على أحد هذه الأبراج، وإدارتها.

