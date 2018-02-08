الإسكان تبحث مع شنايدر إليكتريك تجديد محطات المياه والصرف



بدور إبراهيم:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفداً من مسئولي شركة “شنايدر إليكتريك”، برئاسة وليد شتا، العضو المنتدب لشركة شنايدر لشمال أفريقيا والمشرق العربي، وشريف عبدالفتاح، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة، بهدف بحث أوجه التعاون في مجالات إحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقليل الفاقد، وغيرها من اختصاصات الشركة.



وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه تم الاتفاق على أن يتم التنسيق بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة “شنايدر إليكتريك” لاختيار إحدى محطات مياه الشرب والصرف الصحى للعمل بها كنموذج، تتولى فيه شركة شنايدر أعمال الإحلال والتجديد، ورفع كفاءة المحطة، وتخفيض استهلاكها للطاقة.



كما تم الاتفاق على أن تتولى شركة شنايدر بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تقليل فاقد المياه بنموذج محدد لشبكات المياه، حيث إن للشركة خبرة كبيرة في الحلول المتكاملة لإدارة منظومة المياه والبنية التحتية للمدن.



وأوضح وليد شتا، العضو المنتدب لشركة شنايدر لشمال أفريقيا والمشرق العربي، أن الشركة مهتمة أيضاً بالمشاركة في مشروعات تحلية المياه التي تنفذها وزارة الإسكان حالياً، وتم إعداد دراسة عن نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحر، سيتم مناقشتها مع المسئولين، كما أن الشركة لديها قدرة على تشغيل محطات المياه بالطاقة الشمسية، وتوجه استراتيجي في خدمات الإحلال والتجديد لمحطات المياه والصرف الصحى، ورفع كفاءتها، وتخفيض استهلاكها للطاقة.