«الإسكان» تبحث مع جمعية الأورمان تنفيذ مبادرة «سقيا الماء» لغير القادرين

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسئولي جمعية الأورمان، لبحث توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة “سقيا الماء من الأورمان” لتوصيل المياه النقية لغير القادرين.

وذلك بحضور الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بجهود جمعية الأورمان فى محاور التنمية المختلفة وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، معربا عن سعادته بالتعاون معها من خلال تنسيق بروتوكول تعاون يضم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجمعية الأورمان، لتحقيق مبادرة “سقيا الماء من الأورمان”.

وأضاف: تهدف المبادرة إلى توصيل مياه الشرب النقية لغير القادرين بـ5 محافظات تضم الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، بتكلفة إجمالية تقدر ب100 مليون جنيه، تماشياً مع جهود الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوصيل مياه الشرب النقية لغير القادرين.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة حريصة على التعاون مع المجتمع المدني وتعزيز دوره خلال الفترة القادمة، وأهمية دور منظمات المجتمع المدني وتحقيق العلاقة التكاملية بين القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية للمساهمة الفعالة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى مختلف المحافظات، خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، أهمية الدور الرائد من مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهاز التنظيمي سيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المبادرة التي تبنتها جمعية الأورمان على أكمل وجه، وتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

من جانبه أشار اللواء ممدوح شعبان، إلى أنه تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة، حيث تم رصد 20 مليون جنيه للتنفيذ فى كل محافظة من المحافظات الخمس، وأن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الجمعية التي بدأتها منذ سنوات فى دعم القرى الأكثر احتياجا وإغاثة الأسر الأكثر فقرًا.

وأضاف: من خلال تنفيذ أنشطة خيرية نوعية ومنها إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنفيذ وتسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توفير مياه الشرب النقية وتوصيلها إلى منازل الأسر المستهدفة.