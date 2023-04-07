الإسكان تبحث التعاون مع «الصين العالمية للطاقة» في مياه الشرب والصرف الصحي

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية اجتماعا موسعا أمس، مع وفد من شركة الصين العالمية للطاقة (Energy China)، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، وفرص التصنيع المحلي للمكونات والمعدات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ خطط قطاع المرافق وتحسين مستوي الخدمات وزيادة نسب التغطية على مستوي الجمهورية.

وذلك بحضور مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووحدة إدارة المشروعات.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الاجتماع يأتي استمرارا لمجهودات الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للقضاء على التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة في مصر، وإقامة مشروعات صناعية لتنفيذ إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعات وتعميق المنتج المحلي، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص تشجيع الشركات والمصانع العالمية العاملة في مجال المياه والصرف، لإنشاء فروع لها في مصر بغرض تصنيع المعدات الكهروميكانيكية والقطع الخاصة المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة في توطين الصناعة محلياً وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات في مصر.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور وتعريف وفد الشركة الصينية بقطاع المرافق بالوزارة، والأدوار التي تقوم بها الشركات المعنية بتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وفي ذات السياق، تقدم ممثلو الشركة الصينية، بعرض تقديمي عن الشركة وتاريخ إنشائها وحجم المشروعات والخدمات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها في مختلف دول العالم، وحجم المجموعة ككل وفروعها على مستوى العالم والتي تصل إلى 265 فرعا، والجوائز التي حصلت عليها المجموعة، ومراكزها في التصنيفات العالمية المتقدمة الخاصة بالأعمال الهندسية في التصميمات والمقاولات.

وناقش إسماعيل، مع وفد الشركة الصينية إمكانيات التعاون والشراكة في إنشاء مصنع في مصر بغرض توطين صناعة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة الطلمبات والمعدات المستخدمة في محطات رفع الصرف الصحي للقرى الريفية ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” والمشروعات الجاري تنفيذها بالخطط الاستثمارية للجهات التابعة لقطاع المرافق، حيث عرض ممثلو القطاع حجم الاحتياج من الطلمبات والمعدات المختلفة للمشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.

وأكد أن فرصة إنشاء مصنع في مصر لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية تعتبر فرصة حقيقية لنجاح الشركات الجادة فى التصنيع المحلي وما يترتب عليها من توفير فرص عمل وتأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى توجه قطاع المرافق بالوزارة حالياً إلى إعادة الاستخدام الآمن للحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة وإنتاج أسمدة يمكن استخدامها في الزراعة، وذلك اتساقا مع خطط الدولة الطموحة في توسيع الرقعة الزراعية لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.

وأشار ممثلو الشركة الصينية إلى أن الشركة يتم تحديث تصميماتها دوريا من خلال الشراكات مع الجامعات العالمية المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي الشركة على العرض التقديمي والنقاشات التي تسهم في نقل المعرفة بين جميع الأطراف، موجهاً بضرورة استمرار التنسيق بين الشركة والإدارات الفنية بالجهات التابعة للوزارة بغرض توضيح المواصفات الفنية المطلوبة للمهمات الكهروميكانيكية.