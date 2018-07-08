«الإسكان» تؤكد ما نشرته «المال»: لا تحويل للوحدات إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة

الدراسة اقتصرت على الإسكان القومى القديمالمال-خاصصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة. وأوضح أنه سبق عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية، ا

الدراسة اقتصرت على الإسكان القومى القديم



المال-خاص

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة.



وأوضح أنه سبق عرض دراسة لتقنين أوضاع عدد من الوحدات التجارية بالأدوار الأرضية، التى تم تحويلها فى الإسكان القومى القديم فقط، وذلك باشتراطات محددة، منها موافقة اتحاد شاغلى العمارة السكنية على ذلك، وتم رفض تنفيذ هذه الدراسة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة؛ لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها؛ تطبيقًا للوائح والقوانين.

وكانت قد نشرت «المال» فى عددها الخميس الماضى، دراسة مقترح تحويل الطابق الأرضى بعمارات مشروع الإسكان القومى القديم إلى وحدات تجارية وإدارية، على أن يتم تنفيذ شروط معينة ولا يشمل ذلك جميع المشروعات السكنية بالمدن الجديدة، ويقتصر تنفيذه على المشروع القديم.