الإسكان تؤكد ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على جودة خدمات المياه والصرف

أكد الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والطفرة التي شهدها قطاع المرافق على مدار السنوات الـ8 السابقة في المجالات الفنية والإدارية، حيث شهد القطاع طفرة غير مسبوقة فى المجالات الفنية والإدارية، إلا أنه ما زالت هناك تحديات قائمة، مثل تزايد أعباء التشغيل والصيانة على الشركات مقدمة الخدمة، ويجب علينا أن نضع الحلول المبتكرة والمناسبة للتغلب على تلك التحديات.

جاء ذلك خلال كلمته، باجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، حيث نقل للحضور تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقديره للجهود المبذولة.

وأشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إلى أهمية تحديث المخطط العام لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، ليواكب الاحتياجات المتزايدة مع التوسع العمرانى والفكر الجديد، بما يتفق مع رؤية الدولة والجمهورية الجديدة، ليكون المخطط العام محدثا حتى عام 2050 تماشيا مع الخطة القومية للتحلية، موضحاً أن الشركة لديها أفضل الكوادر من المهندسين والكفاءات فى قطاعات التخطيط، والقادرة على تحديثه خلال خطة عام 2023-2024.

وشدد الدكتور سيد إسماعيل، على تنفيذ توجيهات وزير الإسكان، بضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل، والتنبيه على المقاولين باتباع الإرشادات والإجراءات الصحيحة، للحفاظ على العاملين والمواطنين، وتكثيف خطط التوعية التى تستهدف العاملين والمواطنين على حد سواء فى هذا المجال.

كما تابع نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، خطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى مجالات تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد، والخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، مشيدًا بجهود الشركات خلال الفترة الماضية، والتى ساهمت بشكل كبير فى قياس وتقليل الفاقد.

رئيس “القابضة للمياه والصرف”يُطلق جائزة التميز الداخلى فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن للعاملين بشركات المياه والصرف

ومن جانبه، وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التحية والتقدير للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لدعمه الدائم لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، معرباً عن سعادته بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، اجتماع اللجنة التنسيقية، لطرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التى تهم المواطن فى المقام الأول، ووضع حلول تطبيقية لتقديم خدمة متميزة.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دور لجان “TSM” فى المتابعة والتفتيش بشكل مخطط أو مفاجئ على محطات مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة حالة المحطات، والتأكد من اتباع اجراءات التشغيل القياسية، وضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى المحطات ومواقع العمل، وتوفير مهمات الحماية المدنية، ضمن خطة الشركة فى الحفاظ على الأصول وإطالة العمر الافتراضى لها، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأعلن المهندس ممدوح رسلان، عن إطلاق جائزة التميز الداخلى فى مجالي خدمة العملاء والخط الساخن، للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع إدارة جائزة التميز الحكومى التابعة لوزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الهدف من إطلاق جائزة التميز هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين، وترسيخ قيم العطاء والانتماء، وتحفيز العاملين على الارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة، في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق منهجية جائزة مصر للتميز الحكومي بجميع القطاعات والهيئات المعنية بالدولة، لضمان تكوين وتأسيس جهاز إداري كفء وفعال، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، معدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم، وموضوعات الخطة الاستثمارية، وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.